Щекинский таксист-убийца женится в колонии: невеста уже забрала его детей к себе

43-летняя Виктория познакомилась с 31-летним таксистом Карленом Исраеляном пару лет назад. Он был женат, брак трещал по швам, но пара не спешила оформлять развод: жена Карлена ждала третьего ребёнка, и он не хотел, «чтобы тот родился больным из-за нервов».

— Карлен был с Магдалиной только из-за детей, не хотел лишать их матери, — утверждает Виктория. — Но в последние годы она начала много пить, опускалась на самое «дно», наплевав на материнский инстинкт. А у нас с ним возникла любовь, и мы, можно сказать, жили вместе и строили планы на будущее, пока не произошёл тот случай в Мясоедово. Карлена арестовали.

За обтекаемой формулировкой «случай в Мясоедово» скрывается жестокое убийство 25-летней девушки. Прошлым летом Карлен познакомился в кафе с Кирой Б., отвез ее к пруду и нанёс не менее 26 ударов ножом. После чего уехал из Тульской области и был задержан в аэропорту Екатеринбурга.

— Карлена закрыли в СИЗО, и его жена Магдалина пустилась во все тяжкие: забросила детей, пила как не в себя, приводила домой мужиков, — продолжает рассказ Виктория. — А потом заявила его родственникам, что устала от материнства и хочет пожить для себя. Мол, готова отказаться от детей, они ей не нужны.

Семилетнего мальчика забрали к себе родители Карлена, а 3-летняя дочь и 2-летний сын переехали к Виктории.

— Когда дети поселились у меня, я была в шоке: дети не умели говорить, пользоваться столовыми приборами, у них были вши, они не знали, что такое зубная щетка, зато прекрасно имитировали половой акт. Насмотрелись на мамашу, видимо, — негодует Виктория. — И вот, когда они жили в полнейшей антисанитарии и без каких-либо удобств, никому из ПДН не было до них дела. А сейчас малюток, которые называют меня мамой, хотят забрать и отдать в детдом!

В органах опеки Виктории предложили сделать доверенность на сопровождение детей на имя их бабушки, пообещав выезжать на еженедельные проверки после оформления.

— Если увидят, что дети живут у меня, а не у бабушки, их сразу отдадут в детдом. Юридически они, может быть, поступают верно, а по-человечески? Кричат, что детям нельзя жить с чужим человеком. А как я могу быть чужой, если через месяц мы с Карленом играем свадьбу?! Очень боюсь, что пока я официально не стану детям мачехой, их заберут и потом уже не вернут обратно.

убийцей , Виктория уверят, что на самом-то деле он — «отличный малый». Который… Рассказывая про отношения с, Виктория уверят, что на самом-то деле он — «отличный малый». Который… просто вспылил

— Мне не страшно связывать с ним жизнь — у нас сильная любовь.

В день убийства мы с ним поругались, и он уехал в кафе, чтобы отвлечься. Вступать в интимные отношения с той девочкой Карлен не собирался, а она начала называть его импотентом. Переклинило его, что уж тут.

В настоящее время Виктория и Карлен планируют написать исковое заявление об ограничении родительских прав Магдалины. Кроме этого, Карлен подал документы на развод. 26-летняя жена, узнав про это, пригрозила избить новую пассию мужа:

— Ты, сука, ***** (блин) конченая. Я тебя ********* (изобью) так, что ты, ***** (блин), ни одного стоматолога не найдёшь, чтоб тебе зубы вставил, поняла, ***** (блин)?