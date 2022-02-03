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Щекинский таксист-убийца женится в колонии: невеста уже забрала его детей к себе

Щекинский таксист-убийца женится в колонии: невеста уже забрала его детей к себе

Неожиданное продолжение истории жестокого убийства девушки в деревне Мясоедово Тульской области.

43-летняя Виктория познакомилась с 31-летним таксистом Карленом Исраеляном пару лет назад. Он был женат, брак трещал по швам, но пара не спешила оформлять развод: жена Карлена ждала третьего ребёнка, и он не хотел, «чтобы тот родился больным из-за нервов».
 
— Карлен был с Магдалиной только из-за детей, не хотел лишать их матери, — утверждает Виктория. — Но в последние годы она начала много пить, опускалась на самое «дно», наплевав на материнский инстинкт. А у нас с ним возникла любовь, и мы, можно сказать, жили вместе и строили планы на будущее, пока не произошёл тот случай в Мясоедово. Карлена арестовали.
 
За обтекаемой формулировкой «случай в Мясоедово» скрывается жестокое убийство 25-летней девушки. Прошлым летом Карлен познакомился в кафе с Кирой Б., отвез ее к пруду и нанёс не менее 26 ударов ножом. После чего уехал из Тульской области и был задержан в аэропорту Екатеринбурга.
 
— Карлена закрыли в СИЗО, и его жена Магдалина пустилась во все тяжкие: забросила детей, пила как не в себя, приводила домой мужиков, — продолжает рассказ Виктория. — А потом заявила его родственникам, что устала от материнства и хочет пожить для себя. Мол, готова отказаться от детей, они ей не нужны.
 
 
Семилетнего мальчика забрали к себе родители Карлена, а 3-летняя дочь и 2-летний сын переехали к Виктории.
 
— Когда дети поселились у меня, я была в шоке: дети не умели говорить, пользоваться столовыми приборами, у них были вши, они не знали, что такое зубная щетка, зато прекрасно имитировали половой акт. Насмотрелись на мамашу, видимо, — негодует Виктория. — И вот, когда они жили в полнейшей антисанитарии и без каких-либо удобств, никому из ПДН не было до них дела. А сейчас малюток, которые называют меня мамой, хотят забрать и отдать в детдом!
 
В органах опеки Виктории предложили сделать доверенность на сопровождение детей на имя их бабушки, пообещав выезжать на еженедельные проверки после оформления.
 
— Если увидят, что дети живут у меня, а не у бабушки, их сразу отдадут в детдом. Юридически они, может быть, поступают верно, а по-человечески? Кричат, что детям нельзя жить с чужим человеком. А как я могу быть чужой, если через месяц мы с Карленом играем свадьбу?! Очень боюсь, что пока я официально не стану детям мачехой, их заберут и потом уже не вернут обратно.
 
 
Рассказывая про отношения с убийцей, Виктория уверят, что на самом-то деле он — «отличный малый». Который… просто вспылил:
 
— Мне не страшно связывать с ним жизнь — у нас сильная любовь.
 
В день убийства мы с ним поругались, и он уехал в кафе, чтобы отвлечься. Вступать в интимные отношения с той девочкой Карлен не собирался, а она начала называть его импотентом. Переклинило его, что уж тут.
 
В настоящее время Виктория и Карлен планируют написать исковое заявление об ограничении родительских прав Магдалины. Кроме этого, Карлен подал документы на развод. 26-летняя жена, узнав про это, пригрозила избить новую пассию мужа:
 
— Ты, сука, ***** (блин) конченая. Я тебя ********* (изобью) так, что ты, ***** (блин), ни одного стоматолога не найдёшь, чтоб тебе зубы вставил, поняла, ***** (блин)?
Комментарий эксперта

Данную ситуацию Myslo прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

Наталия Зыкова

— Существует категория детей, оставшихся без попечения родителей. Когда такой факт установлен, детей передают родственникам. Если таковых нет, то решается вопрос о направлении детей в спецучреждение и дальнейшем их устройстве в замещающую семью. В данном случае у детей есть мама, но, к сожалению, семья признана социально неблагополучной. В первую очередь наша задача — сохранить кровную семью для ребёнка. Поэтому она состоит на учете в КДНиЗП, с ней начата профилактическая работа. Детьми сейчас занимается бабушка. Нет никаких юридических оснований передавать детей постороннему человеку.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:00 +5
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