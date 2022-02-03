Билайн по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг

При этом за границу люди не выезжали.

Сегодня утром многие абоненты билайна удивились сообщениям от их оператора.

Такое сообщение получили туляки, у которых тариф предусматривает постоплату. У других же просто списали деньги якобы за роуминг.

Оказалось, этот сбой в ночь на 3 февраля произошел по всей стране. Билайн пообещал во всем разобраться и деньги вернуть. На официальном сайте оператора разместили обращение к пользователям:

«Уважаемые абоненты!

Сегодня произошёл технический сбой в работе нашего сайта, мобильного приложения и во время проведения операций. Некоторые из наших клиентов столкнулись с некорректным списанием средств.

Мы сожалеем об этом и прямо сейчас работаем над исправлением неполадок. В ближайшее время мы начнём возвращать некорректно списанные средства на счета мобильных телефонов абонентов.

Все, кого затронули последствия технического сбоя, дополнительно получат информационные SMS».