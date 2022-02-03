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Билайн по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг

Билайн по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг

При этом за границу люди не выезжали.

Сегодня утром многие абоненты билайна удивились сообщениям от их оператора.
 
 
Такое сообщение получили туляки, у которых тариф предусматривает постоплату. У других же просто списали деньги якобы за роуминг.
 
Оказалось, этот сбой в ночь на 3 февраля произошел по всей стране. Билайн пообещал во всем разобраться и деньги вернуть. На официальном сайте оператора разместили обращение к пользователям:
 
«Уважаемые абоненты!
Сегодня произошёл технический сбой в работе нашего сайта, мобильного приложения и во время проведения операций. Некоторые из наших клиентов столкнулись с некорректным списанием средств.
Мы сожалеем об этом и прямо сейчас работаем над исправлением неполадок. В ближайшее время мы начнём возвращать некорректно списанные средства на счета мобильных телефонов абонентов.
Все, кого затронули последствия технического сбоя, дополнительно получат информационные SMS».
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сегодня, в 15:54 0
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