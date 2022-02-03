В Тульскую областную больницу поставили некачественное оборудование: подрядчик оштрафован на 7,9 млн рублей
Контракт с подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке.
Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение».
Установлено, что ООО «Милана» получило госконтракт на поставку компьютерной техники в ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» стоимостью свыше 8 млн рублей. Но в итоге поставило не соответствующее требованиям оборудование с нарушением установленного срока на сумму около 270 тыс. рублей.
Контракт расторгнут в одностороннем порядке по требованию учреждения здравоохранения.
По постановлению прокурора мировой судья привлек ООО «Милана» к административной ответственности. Сумма штрафа составила 7,9 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, руководителю коммерческой организации внесли представление с требованием о недопустимости нарушений законодательства.
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