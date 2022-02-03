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Какие театры отремонтируют в Туле в 2022 году?
фото: пресс-служба регионального правительства

Какие театры отремонтируют в Туле в 2022 году?

Об этом рассказала региональный министр культуры Татьяна Рыбкина.

В рамках национального проекта «Культура» в Тульской области реализуются 3 региональных проекта:
 
  • «Культурная среда»;
  • «Творческие люди»;
  • «Цифровая культура».
В 2021 году общий объем средств, выделенных на их реализацию, составил более 239 млн рублей. На эти средства были отремонтированы 3 детские школы искусств и 2 сельских Дома культуры. Кроме этого, 3 детские школы искусств и Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В 2021 году открыли 4 модельные муниципальные библиотеки, отремонтировали досуговый центр в Липках, начали работы по модернизации Ясногорского центра культуры и досуга, Дворца культуры машиностроителей в Узловой, отреставрировали объект культурного наследия «Дом, в котором родился и жил авиаконструктор В. М. Мясищев» в Ефремове.
 
По проекту «Творческие люди» были определены 16 получателей грантов правительства Тульской области в сфере культуры и искусства. Государственную поддержку получили 11 лучших сельских работников учреждений культуры (по 50 тыс. рублей) и 12 лучших сельских учреждений культуры (по 100 тыс. рублей). Проведён ряд мероприятий: от праздника «День фольклора» до кинофестиваля комедии «Улыбнись, Россия!».
 
По проекту «Цифровая культура» на базе Регионального библиотечно-информационного комплекса открыт виртуальный концертный зал. Созданы 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам Тульского военно-исторического музея и Историко-мемориального музея Демидовых, реализован проект «Виртуальный зоопарк» Тульского областного экзотариума.
 
Татьяна Рыбкина отметила, что в этом году общий объем финансирования нацпроекта «Культура» в регионе по сравнению с прошлым увеличился почти в 3 раза и превысил 660 млн рублей.
 
В 2022 году запланировано начать строительство Центра культурного развития в Веневе. Также планируется реконструкция Тульского государственного театра кукол (стоимость работ — более 163 млн рублей) и капитальный ремонт сцены Театра юного зрителя.
 
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