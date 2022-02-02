В тульских селах планируют установить отапливаемые павильоны на конечных остановках

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

О реализации в Тульской области транспортной стратегии до 2024 года рассказал сегодня в ходе брифинга министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

По словам руководителя ведомства, основные принципы, на которых составлялась стратегия, — безопасность, доступность и комфортность пассажирских перевозок.

Для безопасности тульский транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, а также тахографами, которые контролируют режим труда и отдыха водителей. Кроме этого, проводится обязательный техосмотр и санитарная обработка автобусов, а также медосмотр водителей перед выходом в рейс.

Глава региона Алексей Дюмин поручил включить в контракты требование о том, что 50% всего подвижного состава должно быть не старше 5 лет.

— На данный момент этому требованию соответствует 77% льготных и коммерческих маршрутов. До конца 2022 года планируется закончить обновление автобусов, — уточнил Родион Дудник.

На сегодняшний день самый высокий процент обновления — в Кимовске, Донском и Новомосковске: 96% транспорта не старше 2017 года.

Что касается доступности транспорта, то это возможность добраться из любого населенного пункта Тульской области до регионального центра. На сегодняшний в регионе работают 528 маршрутов: 131 межмуниципальный и 397 — муниципальные. Их них 342 льготных, остальные — коммерческие. На маршруты ежедневно выходят более 1900 единиц транспортных средств и 5600 человек.

Для увеличения транспортной доступности в 2021 году в регионе маршрутная сеть была расширена еще на 9 направлений, на них работает «льготный» транспорт. Благодаря этому в 10 населенных пунктах впервые появилось транспортное сообщение.

Кроме этого, на 35 маршрутах установлены дополнительные остановочные пункты, а на 23 маршрутах автобусы заменены на более вместительные.

— Для перераспределения межмуниципальных маршрутов в Туле открыты две автостанции — «Восточная» и «Северная». Это существенно способствовало разгрузке улично-дорожной сети г. Тулы: 148 автобусов теперь не едут по магистральным улицам города.

Еще одно поручение губернатора — обустройство остановок и установка новых павильонов и навесов для ожидающих транспорт. В 2022 году планируется закупить порядка 200 новых остановок.

— Кроме этого, сейчас мы собираем сведения о потребности в установке в некоторых населенных пунктах отапливаемых остановочных павильонов. Мы планируем их ставить на конечных автобусов в тех случаях, когда строить автостанцию нерентабельно, но при этом надо позаботиться о комфорте пассажиров, ожидающих прибытия транспорта, — отметил министр.

В регионе внедрена безналичная система оплаты в общественном транспорте. Этим пользуются порядка 70% пассажиров ежедневно. Тульская область стала первым после Москвы регионом России, где применяется система оплаты проезда по карте «Тройка». С момента ее запуска свыше 1200 транспортных средств было оснащено новыми терминалами оплаты. За 2021 год около 44 млн поездок было оплачено по безналу.

С 2020 года в Туле действует интеллектуальная транспортная система. Благодаря этому пропускная способность улично-дорожной сети увеличилась в среднем на 10%, а средняя скорость движения транспортных средств возросла на 7%.

Министерство готовит техническое задание на третий и четвертый этапы: к системе подключат Алексин, Венев и Щекино.