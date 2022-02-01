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ПМХ подтвердил соответствие методики расчета углеродного следа продукции международным стандартам

ПМХ подтвердил соответствие методики расчета углеродного следа продукции международным стандартам

Расчет был произведен по методикам, которые используют горно-металлургические компании по всему миру.

Немецкая компания TÜV NORD CERT GmbH верифицировала методики, используемые предприятиями ПМХ для расчета выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции, на соответствие международным стандартам, а также заверила полученные результаты.
 
В 2021 году специалисты Промышленно-металлургического холдинга совместно с Национальной организацией поддержки проектов поглощения углерода провели расчеты выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции для предприятий ПМХ в Кемеровской, Белгородской и Тульской областях. Расчет был произведен по методикам, которые используют горно-металлургические компании по всему миру.
 
«Достижение углеродной нейтральности относится к разряду ключевых целей ПМХ. Верификация методик подтверждает, что расчеты по углеродному следу сделаны в соответствии с международными стандартами и отражают реальную ситуацию по всей производственной цепочке. Полученные данные позволят нам проводить эффективную политику по сокращению выбросов парниковых газов», — отметила главный эколог ПМХ Светлана Козырева.
 
В декабре 2021 года ПМХ заключил меморандум о взаимопонимании с Danieli. Документ предусматривает совместную работу по декарбонизации предприятий ПМХ. Она включает проведение исследований, определение и внедрение технологий, которые будут позитивно влиять на экологическую ситуацию и снижение углеродного следа.
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