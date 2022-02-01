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Узловский городской суд за год собрал 8 миллионов рублей «коронавирусных» штрафов

Узловский городской суд за год собрал 8 миллионов рублей «коронавирусных» штрафов

Эту сумму заплатили 1643 нарушителя.

В 2021 году Узловский городской суд назначил наказания 1643 гражданам за невыполнение противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.
 
Общий размер назначенных административных штрафов составил 8 247 800 рублей. А в отношении двух юридических лиц назначено административное наказание в виде приостановления деятельности.
 
Напомним, за прошлую неделю 700 жителей Тульской области попались на нарушении «масочного режима». Больше 450 нарушений зафиксировано в магазинах и супермаркетах, 106 — на остановочных павильонах, 10 — в общественном транспорте, 118 — в различных зданиях и объектах.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:09 −9
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