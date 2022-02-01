Узловский городской суд за год собрал 8 миллионов рублей «коронавирусных» штрафов

В 2021 году Узловский городской суд назначил наказания 1643 гражданам за невыполнение противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

Общий размер назначенных административных штрафов составил 8 247 800 рублей. А в отношении двух юридических лиц назначено административное наказание в виде приостановления деятельности.