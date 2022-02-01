Администрация Алексина о доме с рухнувшей крышей: «Строение не было аварийным»

Комментарий по ситуации чиновники написали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 31 января в г. Алексине вследствие повышенной нагрузки от мокрого снега произошло частичное обрушение кровли двухэтажного многоквартирного дома номер 8 по ул. Тульской.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и администрации . Среди жильцов дома, проживающих в 13 квартирах, пострадавших нет.

В 3 помещениях первого этажа дома размещаются организации торговли. Дом аварийным не являлся.

Глава администрации МО город Алексин Павел Федоров провёл встречу с жильцами дома, всем было предложено разместиться в санатории «Егнышевка», но на данный момент жители временно расположились у родственников.

Для проведения обследования дома привлечена экспертная организация, которая завтра приступит к работе, вместе с инициативной группой жителей», — написала администрация Алексина.