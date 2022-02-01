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Администрация Алексина о доме с рухнувшей крышей: «Строение не было аварийным»

Администрация Алексина о доме с рухнувшей крышей: «Строение не было аварийным»

Комментарий по ситуации чиновники написали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 31 января в г. Алексине вследствие повышенной нагрузки от мокрого снега произошло частичное обрушение кровли двухэтажного многоквартирного дома номер 8 по ул. Тульской.
 
На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и администрации. Среди жильцов дома, проживающих в 13 квартирах, пострадавших нет.
 
В 3 помещениях первого этажа дома размещаются организации торговли. Дом аварийным не являлся.
 
Глава администрации МО город Алексин Павел Федоров провёл встречу с жильцами дома, всем было предложено разместиться в санатории «Егнышевка», но на данный момент жители временно расположились у родственников.
 
Для проведения обследования дома привлечена экспертная организация, которая завтра приступит к работе, вместе с инициативной группой жителей», — написала администрация Алексина.
 
 
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В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 1
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 2
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 3
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 4
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 5
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 6
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 7
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 8
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