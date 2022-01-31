В тульских колониях с 1 февраля отменили долгосрочные свидания

Об этом информирует УФСИН России по Тульской области.

Длительные свидания и переводы осужденных в другие учреждения отменены с 1 февраля из-за высокого риска распространения коронавируса. Это касается всех исправительных учреждений и СИЗО региона.

Порядок предоставления краткосрочных свиданий, приема посылок и передач не изменился.

Гражданам, прибывающим на краткосрочные свидания необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, бахилы, перчатки), пройти входной контроль состояния здоровья. В случае обнаружения признаков ОРВИ (повышенная температура тела, кашель, насморк), в предоставлении краткосрочного свидания родственникам будет отказано.

Свидания осужденных с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, предоставляются в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты (медицинских масок, бахил, перчаток).

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.