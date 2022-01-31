Единовременная выплата при рождении ребенка в Туле: кому, когда и сколько?
Самая полная информация о выплате, которая положена тульским родителям.
В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы публикуем информацию о финансовой поддержке, которая положена тульским семьям в связи с рождением ребенка.
Сегодня рассмотрим подробнее единовременную выплату при рождении ребенка в Туле, которая была введена с 2019 года.
Сколько?
Размер выплаты зависит от того, какой по счету ребенок рождается в семье. С 2019 года суммы такие:
- 2500 руб. — при рождении первого и второго ребенка;
- 25 000 руб. — при рождении третьего и каждого последующего ребенка.
При рождении двух и более детей одновременно эта выплата предоставляется на каждого ребенка по отдельности. То есть родители двойни при оформлении этой выплаты получат 5000 рублей, а тройни — 30 000 рублей.
Кому полагается?
Получить выплату может один из родителей ребенка при условии постоянной прописки в городе Туле.
Когда подать заявление на это пособие?
В течение 6 месяцев после рождения ребенка. Не позже!
Где оформить пособие?
В Управлении соцзащиты по месту регистрации родителя или в любом МФЦ в Туле.
Какие документы обязательно нужны?
Родителю, который будет подавать документы на эту выплату, нужно предоставить:
- заявление (оформляется у специалиста Управления соцзащиты или оператора МФЦ);
- паспорт;
- паспорт супруга (супруги), если заявитель состоит в браке;
- для одиноких матерей — справка из ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце;
- данные банковского счета, на который будет зачислена выплата;
- согласие заявителя, его супруга (супруги) и ребенка (детей) на обработку персональных данных.
Перечисленные документы должны быть предоставлены либо в оригиналах, либо в виде копий, заверенных в установленном порядке.
Сведения о прописке заявителя, свидетельство о рождении ребенка (детей) и СНИЛСы заявителя, его супруга (супруги) и ребенка не являются обязательными к предоставлению: эти данные автоматически запрашиваются в соответствующих органах в течение 5 дней после подачи заявления.
Когда придут деньги?
Выплата производится не позднее 2 месяцев со дня предоставления всех необходимых документов в соцзащиту или МФЦ.
При условии, разумеется, что в выплате не будет отказано. Отказ может прийти, если:
- у заявителя нет постоянной регистрации в Туле,
- прошло больше 6 месяцев со дня рождения ребенка,
- вовремя не предоставлены необходимые документы,
- ребенок находится на полном государственном обеспечении (то есть не живет в семье),
- заявитель лишен родительских прав.
Куда обращаться, если остались вопросы?
Выплату предоставляет ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»:
Адрес: Тула, ул. Плеханова, 48-б.
Телефон: единый номер сервиса «Мой семейный центр» — 129. Если вы не дозвонились, можно написать свои данные в WhatsApp на номер 8−910−550−0073; специалисты Центра сами с вами свяжутся и ответят на все вопросы.