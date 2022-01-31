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Единовременная выплата при рождении ребенка в Туле: кому, когда и сколько?
Фото pixabay.com

Единовременная выплата при рождении ребенка в Туле: кому, когда и сколько?

Самая полная информация о выплате, которая положена тульским родителям.

В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы публикуем информацию о финансовой поддержке, которая положена тульским семьям в связи с рождением ребенка.

Сегодня рассмотрим подробнее единовременную выплату при рождении ребенка в Туле, которая была введена с 2019 года.

Сколько?

Размер выплаты зависит от того, какой по счету ребенок рождается в семье. С 2019 года суммы такие:

  • 2500 руб. — при рождении первого и второго ребенка;
  • 25 000 руб. — при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

При рождении двух и более детей одновременно эта выплата предоставляется на каждого ребенка по отдельности. То есть родители двойни при оформлении этой выплаты получат 5000 рублей, а тройни — 30 000 рублей.

Кому полагается?

Получить выплату может один из родителей ребенка при условии постоянной прописки в городе Туле.

Когда подать заявление на это пособие?

В течение 6 месяцев после рождения ребенка. Не позже!

Где оформить пособие?

В Управлении соцзащиты по месту регистрации родителя или в любом МФЦ в Туле.

Какие документы обязательно нужны?

Родителю, который будет подавать документы на эту выплату, нужно предоставить:

  • заявление (оформляется у специалиста Управления соцзащиты или оператора МФЦ);
  • паспорт;
  • паспорт супруга (супруги), если заявитель состоит в браке;
  • для одиноких матерей — справка из ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце;
  • данные банковского счета, на который будет зачислена выплата;
  • согласие заявителя, его супруга (супруги) и ребенка (детей) на обработку персональных данных.

Перечисленные документы должны быть предоставлены либо в оригиналах, либо в виде копий, заверенных в установленном порядке.

Сведения о прописке заявителя, свидетельство о рождении ребенка (детей) и СНИЛСы заявителя, его супруга (супруги) и ребенка не являются обязательными к предоставлению: эти данные автоматически запрашиваются в соответствующих органах в течение 5 дней после подачи заявления.

Когда придут деньги?

Выплата производится не позднее 2 месяцев со дня предоставления всех необходимых документов в соцзащиту или МФЦ.

При условии, разумеется, что в выплате не будет отказано. Отказ может прийти, если:

  • у заявителя нет постоянной регистрации в Туле,
  • прошло больше 6 месяцев со дня рождения ребенка,
  • вовремя не предоставлены необходимые документы,
  • ребенок находится на полном государственном обеспечении (то есть не живет в семье),
  • заявитель лишен родительских прав.

Куда обращаться, если остались вопросы?

Выплату предоставляет ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»:

Адрес: Тула, ул. Плеханова, 48-б.
Телефон: единый номер сервиса «Мой семейный центр» — 129. Если вы не дозвонились, можно написать свои данные в WhatsApp на номер 8−910−550−0073; специалисты Центра сами с вами свяжутся и ответят на все вопросы.

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