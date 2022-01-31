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Туляков приглашают на концерт BrainStorm

Туляков приглашают на концерт BrainStorm

8 марта группа BrainStorm выступит в Городском концертном зале с новой программой «Год без календаря». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Яркий визуальный ряд и авторская сценография сопроводят сет-лист, в который войдут как «большая пятерка» BrainStorm - Maybe, «Выходные», «Ветер», «Скользкие улицы», «На заре», так и новорождённые песни - Feels, «Бумажные самолёты», «Карусели» и Lonesome moon.

В записи последней, кстати, принял участие актёр Александр Петров, и это будет не единственная коллаборация BrainStorm с приглашёнными артистами. В целом программа «Год без календаря» -это поиск новых жанров и выход за границы привычных форм.

В мае 2021 года группа выпустила свою первую книгу, роман-биографию «Ты не один», и теперь готова начать с чистого листа.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:50 0
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