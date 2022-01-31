Туляков приглашают на концерт BrainStorm

8 марта группа BrainStorm выступит в Городском концертном зале с новой программой «Год без календаря». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Яркий визуальный ряд и авторская сценография сопроводят сет-лист, в который войдут как «большая пятерка» BrainStorm - Maybe, «Выходные», «Ветер», «Скользкие улицы», «На заре», так и новорождённые песни - Feels, «Бумажные самолёты», «Карусели» и Lonesome moon.

В записи последней, кстати, принял участие актёр Александр Петров, и это будет не единственная коллаборация BrainStorm с приглашёнными артистами. В целом программа «Год без календаря» -это поиск новых жанров и выход за границы привычных форм.



В мае 2021 года группа выпустила свою первую книгу, роман-биографию «Ты не один», и теперь готова начать с чистого листа.



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