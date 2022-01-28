В России сняли запрет на приватизацию участков рядом с водоемами

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Поправки снимают ограничения на оборот участков в так называемом втором поясе зон санитарной охраны рек, озер, каналов и водохранилищ, служащих источниками воды для питьевых и бытовых целей.

Нововведение позволит оформлять в собственность земли во втором поясе водоохранных зон. Об этом сообщает «Федеральная кадастровая палата

Росреестра» по Тульской области.

В России сняли запрет на приватизацию участков во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО), рассказала Кадастровая палата по Тульской области.

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — один из видов зон с особыми условиями использования территории. ЗСО создаются для охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и прилегающих территорий от загрязнений.

В первом поясе нельзя делать ничего, не связанного с нуждами водоснабжения, во втором запрещены только некоторые виды деятельности, в частности размещение полигонов отходов, складов удобрений и ферм.

По действующему законодательству на оба вида поясов ЗСО распространяется ограничение оборота участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Эти земли нельзя передавать в частную собственность, покупать и продавать, но можно сдавать в аренду. Снятие запрета позволяет оформить земельные участки под уже существующими строениями, право собственности на которые возникло до вступления в силу Земельного кодекса России (2001 год).

Изменения не создают дополнительных рисков загрязнения, ведь соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок.