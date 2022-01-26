Новый антирекорд: в Тульской области за сутки 450 случаев ковида, 133 человека госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 450 случаев коронавируса, 133 человека госпитализированы, 180 выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 81 508 случаев ковида, 71 074 человека вылечились, 4542 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: