Новый антирекорд: в Тульской области за сутки 450 случаев ковида, 133 человека госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 450 случаев коронавируса, 133 человека госпитализированы, 180 выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 81 508 случаев ковида, 71 074 человека вылечились, 4542 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
сегодня, в 09:22, 18 1643 -1
Взрывной рост заболеваемости: в Тульской области за сутки 401 случай ковида, 126 человек госпитализированы
вчера, в 11:44, 94 4886 -9
В Тульской области ужесточили коронавирусные ограничения: закрыты фуд-корты, запрещены детские развлечения и банкеты
24 января, в 18:01, 82 24423 -26
24 января, в 16:31, 37 3334 -3
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