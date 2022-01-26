Авария на водозаборе: часть Пролетарского района Тулы осталась без воды

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Сегодня, 26 января, на водоводе Медвенско-Осетровского водозабора произошла коммунальная авария. В связи с этим с 9.00 до окончания работ в Пролетарском районе Тулы, совхозе Новомедвенском, микрорайоне Водном, «Фитогенетика», ЖК «Молодёжный» , СНТ «Водник», п. Молодёжном будет пониженное давление холодной воды.

Д. Анишино, ул. Новая, Венёв-Монастырь, с. Богоявленка – будет прекращена подача холодного водоснабжения.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.