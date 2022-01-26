Фото из архива Myslo.
Авария на водозаборе: часть Пролетарского района Тулы осталась без воды
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
Сегодня, 26 января, на водоводе Медвенско-Осетровского водозабора произошла коммунальная авария. В связи с этим с 9.00 до окончания работ в Пролетарском районе Тулы, совхозе Новомедвенском, микрорайоне Водном, «Фитогенетика»,
ЖК «Молодёжный», СНТ «Водник», п. Молодёжном будет пониженное давление холодной воды.
Д. Анишино, ул. Новая, Венёв-Монастырь, с. Богоявленка – будет прекращена подача холодного водоснабжения.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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