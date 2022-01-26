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В Узловой сотрудник РЖД изнасиловал коллегу на корпоративе

В Узловой сотрудник РЖД изнасиловал коллегу на корпоративе

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Узловой 36-летний уже бывший сотрудник ОАО «РЖД» обвиняется в изнасиловании.

По версии следствия, преступление было совершено в августе 2021 года. Мужчина напоил и изнасиловал коллегу на корпоративе компании. Заявление потерпевшая написала на следующий день.

Уголовное дело расследовали сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Сейчас оно рассматривается в Узловском городском суде. Отметим, что подсудимый не признал вину в инкриминируемом преступлении.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:16 +4
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изнасилованиекриминалпроисшествияУзловаяРЖД

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