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В микрорайоне «Новая Тула» появится улица Героя России Евгения Зиничева

В микрорайоне «Новая Тула» появится улица Героя России Евгения Зиничева

Такое решение приняли депутаты на очередном заседании Тульской городской Думы.

Евгений Зиничев был министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зиничев трагически погиб во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека.

С инициативой назвать улицу в Туле в честь Героя России Евгения Зиничева в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратилось Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

— Депутатами было единогласно принято решение назвать одну из улиц микрорайона «Новая Тула» именем Героя России Евгения Николаевича Зиничева, который трагически погиб 8 сентября 2021 года во время учений, спасая человека. Люди, совершившие героические поступки, исполняя служебный долг, достойны почета и уважения. Давая улицам имена героев, мы увековечиваем их подвиги, сохраняем память для будущих поколений, — считает глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

Наша справка

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург).

Окончил два факультета (экономический и «финансы и кредит») Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984—1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте (о. Новая Земля).

С 1987-го по 2015 год работал в органах государственной безопасности СССР, затем Российской Федерации. 28 июля 2016 года Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. 7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.

17 мая 2018 года назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время учений, спасая человека. 9 сентября 2021 года Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:35 −21
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