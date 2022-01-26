Спасибо за сына, за дочь: «Благодарна за счастье вновь быть мамой!»

Фото из архива Myslo

Мы получили первые сообщения для рубрики «Спасибо» в рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!». С удовольствием делимся ими с вами:

Ирина Овинникова, мама двоих сыновей:

— Хочу сказать огромное спасибо врачам областного перинатального центра. Нет. Всем работникам этого центра! Просто за человечность, когда, увы, беременность моя закончилась печально. И за двоих моих сыновей — одному уже 16 лет, а младшенькому 2 года. Шубиной Ольге Владимировне бесконечная моя благодарность за счастье вновь быть мамой.

Вероника Иванова, мама троих детей — Романа (12 лет), Даниила (1 год 5 месяцев) и Анастасии (3 месяца):

— Мне есть за что сказать спасибо всем тем, кто работает в роддомах! У меня все трое родов прошли просто замечательно. Старшего сына я рожала в городе Киреевске. К сожалению, сейчас этот роддом уже закрыт. Второй сыночек появился на свет в областном роддоме города Тулы. Я уже не помню, как звали врача: в роддом я приехала с сильными схватками, и все было очень стремительно. А третьи роды у меня прошли в ЦРД. Помню только имя-отчество врача — Екатерина Александровна. Очень благодарна ей и тем, кто помогал: все прошло отлично!

Татьяна Лыгина, мама двух дочек — Аннабеллы (2 года) и Виолетты (3 месяца):

— Обе мои дочки появились на свет в Родильном доме № 1 г. Тулы. Спасибо огромное всем тем врачам и акушерам, которые помогли мне пройти этот путь! Вторые роды были вообще чем-то космическим: 100% естественные, без вмешательств. А ведь сначала я всерьез думала о том, что поеду рожать вторую дочку в Москву. В итоге ни капли не пожалела, что осталась в «родном» ЦРД. Я очень рада, что познала такие роды: теперь этот процесс для меня ассоциируется только с праздником, а не с криками и болью. Еще раз спасибо персоналу ЦРД и особенно Лохмачевой Е. А. за очень нежное отношение и Филоновой Е. А. .. за правильный и бережный подход к родам.

Напомним, что принять участие в рубрике благодарностей врачам тульских роддомов могут все желающие. Для этого достаточно прислать свою историю и отзыв на редакционную почту news@myslo.ru. Не забудьте указать свое имя и, если желаете, имя своего ребенка/имена своих детей. А также приложить фото своей семьи!

Помните имена врачей, акушеров, медсестер, которые помогли вам стать мамой и папой? Прекрасно! Перечисляйте, мы с радостью опубликуем и передадим им от вас спасибо!

А если не помните, то не страшно: ваша благодарность «улетит» всему персоналу роддома. Уверяем, для каждого сотрудника тульских роддомов эти «спасибо» очень ценны и важны.

Мы в редакции обязательно прочитаем каждое письмо и постараемся опубликовать как можно больше важных посланий для медиков тульских роддомов. Давайте вместе говорить спасибо тем, кто помог случиться чуду!