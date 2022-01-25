новости
новости
Регистрация
В Тульской области медикам пришлось добираться до заболевшего ребенка на снегоходе
Видео Авеля Протасова

В Тульской области медикам пришлось добираться до заболевшего ребенка на снегоходе

Инцидент произошел на днях в селе Турино Заокского района.

22 января в заокское село Турино вызвали врача к заболевшему ребенку. Снега было столько, что скорая не смогла бы проехать. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые помогли врачу добраться до пациента на снегоходе. По словам местных жителей, дорога у них не чищена с начала снегопадов.

Заболевшему ребенку, к слову, потребовалась госпитализация, состояние его было тяжелым. Но его успешно доставили к машине скорой, а затем — в больницу.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:04 +4
Другие статьи по темам
Событие
скораяТуриноснегоход
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Взрывной рост заболеваемости: в Тульской области за сутки 401 случай ковида, 126 человек госпитализированы
Взрывной рост заболеваемости: в Тульской области за сутки 401 случай ковида, 126 человек госпитализированы
На трассе М-2 «Крым» в Туле пробка из-за ДТП с легковушкой и грузовиком
На трассе М-2 «Крым» в Туле пробка из-за ДТП с легковушкой и грузовиком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.