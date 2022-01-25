В Тульской области медикам пришлось добираться до заболевшего ребенка на снегоходе

Видео Авеля Протасова

22 января в заокское село Турино вызвали врача к заболевшему ребенку. Снега было столько, что скорая не смогла бы проехать. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые помогли врачу добраться до пациента на снегоходе. По словам местных жителей, дорога у них не чищена с начала снегопадов.

Заболевшему ребенку, к слову, потребовалась госпитализация, состояние его было тяжелым. Но его успешно доставили к машине скорой, а затем — в больницу.