Взрывной рост заболеваемости: в Тульской области за сутки 401 случай ковида, 126 человек госпитализированы

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 401 случай коронавируса, 126 человек госпитализировали, 173 выздоровели, 11 скончались. Об этом сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 81 058 жителей региона, 70 894 вылечились, 4535 умерли.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявлял, что в Тульской области уже циркулирует штамм «омикрон». На текущей неделе у нас ожидается серьезный рост заболеваемости ковидом — двукратный или выше.

В России ситуация с коронавирусом следующая: