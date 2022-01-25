Взрывной рост заболеваемости: в Тульской области за сутки 401 случай ковида, 126 человек госпитализированы
Это новый антирекорд.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 401 случай коронавируса, 126 человек госпитализировали, 173 выздоровели, 11 скончались. Об этом сообщает оперштаб.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 81 058 жителей региона, 70 894 вылечились, 4535 умерли.
Ранее глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявлял, что в Тульской области уже циркулирует штамм «омикрон». На текущей неделе у нас ожидается серьезный рост заболеваемости ковидом — двукратный или выше.
В России ситуация с коронавирусом следующая:
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