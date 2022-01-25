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На трассе М-2 «Крым» в Туле пробка из-за ДТП с легковушкой и грузовиком

На трассе М-2 «Крым» в Туле пробка из-за ДТП с легковушкой и грузовиком

Авария произошла в районе поворота на Ямны.

Утром 25 января на повороте с трассы М-2 на Ямны (примерно 185-й километр) произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
 
«Скорее всего, кто-то хотел проехать на запрещающий сигнал светофора», — предположил автор снимка.
 
По информации региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия никто не пострадал.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:37 +1
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