В тульских МФЦ теперь можно подать заявления на социальные выплаты

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Кроме того, для оформления пособий можно обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

С 24 января в отделениях МФЦ можно подать заявления на получение мер социальной поддержки – таких как:

ежемесячная денежная компенсация в связи с проживанием (работой) на территории, подвергшейся радиоактивному воздействию,

ежемесячная денежная компенсация на питание детей;

ежемесячная денежная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения;

дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;

оплата дополнительного отпуска, единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно с дополнительными оплачиваемыми отпусками гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф и ядерных испытаний;

ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

Ранее эти услуги предоставлялись органами соцзащиты, а с 1 января текущего года они переданы в Пенсионный фонд России. Тем, кто уже получает эти выплаты, повторно обращаться за их переоформлением не нужно

Если пособия ещё не оформлены, то с заявлением на их оформление можно обратиться в отделения МФЦ или территориальные отделения Пенсионного фонда.