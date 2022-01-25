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В 2021 году тульские трамваи простояли почти две недели из-за ДТП на городских улицах
Фото из архива MySlo

В 2021 году тульские трамваи простояли почти две недели из-за ДТП на городских улицах

Причиной задержек этого вида общественного транспорта стали более 400 автоаварий.

Зимой тормозной путь машин увеличивается – это может привести к ДТП. По данным городской администрации, в 2021 году более 444 ДТП без участия трамваев стали причиной их задержек. Движение этого вида общественного транспорта останавливалось на 330 часов – без малого две недели.

Машины попадают в ДТП на трамвайных путях, из-за чего трамваи простаивают от нескольких минут до 1,5 часов, а сотни пассажиров не могут вовремя доехать до мест назначения. Кроме того, если трамвай становится участником ДТП, часто ему требуется серьезный ремонт, а это значит, что техника не может выходить на маршрут.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы призывает всех участников дорожного движения быть аккуратнее на дорогах, особенно вблизи трамвайных путей.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:45 +2
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