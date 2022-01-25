Тульские предприниматели расскажут школьникам, как открыть своё дело
Ребят ждут полезные и увлекательные уроки от бизнесменов и экспертов федерального уровня.
В Туле пройдет бесплатный образовательный проект «Старт». Он рассчитан на школьников в возрасте от 14 до 17 лет, его цель – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Участников ждут открытые уроки с тульскими предпринимателями, онлайн-обучение от федеральных спикеров, чемпионат по решению бизнес-кейсов и многое другое.
Успешному ведению бизнеса молодых туляков будут учить владелец ГК «К-Холдинг» Кирилл Инюшин, основатель рекламного агентства «Медиа Эксперт» Илья Петров, ресторатор Сергей Елисеев и другие тульские предприниматели.
Все подробности можно найти на сайте проекта.
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