Тульские предприниматели расскажут школьникам, как открыть своё дело

Ребят ждут полезные и увлекательные уроки от бизнесменов и экспертов федерального уровня.

В Туле пройдет бесплатный образовательный проект «Старт». Он рассчитан на школьников в возрасте от 14 до 17 лет, его цель – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Участников ждут открытые уроки с тульскими предпринимателями, онлайн-обучение от федеральных спикеров, чемпионат по решению бизнес-кейсов и многое другое.

Успешному ведению бизнеса молодых туляков будут учить владелец ГК «К-Холдинг» Кирилл Инюшин, основатель рекламного агентства «Медиа Эксперт» Илья Петров, ресторатор Сергей Елисеев и другие тульские предприниматели.