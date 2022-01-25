новости
новости
Регистрация
Тульские предприниматели расскажут школьникам, как открыть своё дело

Тульские предприниматели расскажут школьникам, как открыть своё дело

Ребят ждут полезные и увлекательные уроки от бизнесменов и экспертов федерального уровня.

В Туле пройдет бесплатный образовательный проект «Старт». Он рассчитан на школьников в возрасте от 14 до 17 лет, его цель – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Участников ждут открытые уроки с тульскими предпринимателями, онлайн-обучение от федеральных спикеров, чемпионат по решению бизнес-кейсов и многое другое.

Успешному ведению бизнеса молодых туляков будут учить владелец ГК «К-Холдинг» Кирилл Инюшин, основатель рекламного агентства «Медиа Эксперт» Илья Петров, ресторатор Сергей Елисеев и другие тульские предприниматели.

Все подробности можно найти на сайте проекта.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:44 −6
Другие статьи по темам
Событие
образованиепредпринимательствоуроки от предпринимателейпроект Старт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской Кадастровой палате пройдёт тематическая горячая линия
В тульской Кадастровой палате пройдёт тематическая горячая линия
Тульская область заняла четвертое место в ЦФО по уровню преступности
Тульская область заняла четвертое место в ЦФО по уровню преступности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.