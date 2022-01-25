новости
новости
Регистрация
Тульская область заняла четвертое место в ЦФО по уровню преступности
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульская область заняла четвертое место в ЦФО по уровню преступности

В областном УМВД России подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год.

Количество убийств в регионе снизилось на 4,7%, число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 24,4%. Количество разбоев уменьшилось на 16,3%, хулиганств – на 11,1%, угонов – на 39,1%.

Снижение числа краж с незаконным проникновением в жилище составило 20,2%, на 21,3% меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения, на 10,2% сократилось количество уличных преступлений.

Из незаконного оборота изъято свыше 250 кг наркотиков – это на 66% больше, чем годом ранее. На дорогах области на 5,3% снизилось количество ДТП, число жертв автоаварий уменьшилось на 21,3%.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, по уровню преступности на 100 тысяч жителей Тульская область остается одной из наиболее благополучных и занимает 4 место среди регионов Центрального федерального округа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиподведение итогов работыитоги работы полиции за годстатистика
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды
Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.