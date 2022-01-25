Тульская область заняла четвертое место в ЦФО по уровню преступности
В областном УМВД России подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год.
Количество убийств в регионе снизилось на 4,7%, число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 24,4%. Количество разбоев уменьшилось на 16,3%, хулиганств – на 11,1%, угонов – на 39,1%.
Снижение числа краж с незаконным проникновением в жилище составило 20,2%, на 21,3% меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения, на 10,2% сократилось количество уличных преступлений.
Из незаконного оборота изъято свыше 250 кг наркотиков – это на 66% больше, чем годом ранее. На дорогах области на 5,3% снизилось количество ДТП, число жертв автоаварий уменьшилось на 21,3%.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, по уровню преступности на 100 тысяч жителей Тульская область остается одной из наиболее благополучных и занимает 4 место среди регионов Центрального федерального округа.