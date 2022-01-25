В тульской Кадастровой палате пройдёт тематическая горячая линия

Звонки будут приниматься в среду, 26 января, с 10.00 до 12.00.

Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей по вопросам ограничения земельных участков, расположенных в охранных зонах.

Задать свои вопросы начальнику отдела подготовки сведений Никите Абаджеву все желающие смогут 26 января, с 10.00 до 12.00, по телефону: 8(4872)77-33-17, добавочный номер 2202.