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В Тульской области ищут родственников курсанта-летчика, погибшего в 1943 году

В Тульской области ищут родственников курсанта-летчика, погибшего в 1943 году

Останки Ивана Петровича Артамонова были найдены в Челябинской области.

В редакцию Myslo поступило письмо от поисковиков из Челябинской области, которые просят помочь найти родственников Ивана Петровича Артамонова, 1923 года рождения, уроженца д. Патежино Тульской области (район не установлен).

Он был курсантом Челябинской военной авиационной школы штурманов и стрелков-радистов авиации дальнего действия. В ночь на 8 сентября 1943 года экипаж в составе летчика, командира звена П. И. Салазкина и штурмана И. П. Артамонова совершал полёт. В районе д. Сугояк самолёт потерпел крушение, оба летчика погибли.

«Мы нашли могилу Ивана Артамонова, привели её в порядок, сделали оградку. Очень хотим, чтобы родные нашлись и приехали поклониться памяти близкого человека!» – пишут челябинские волонтёры.

Если вы знаете что-либо о родственниках Ивана Артамонова, свяжитесь с Розой Фаттаховой по телефону 8(903)089-75-79 или e-mail: roza-fattahova@mail.ru

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