В правительстве Тульской области на удаленку перевели половину сотрудников

Фото из архива Myslo.

Сейчас удаленно работают 46% работников «белого дома», к концу недели их будет 50%.

Губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании в правительстве региона предложил провести такую работу по всем профильным органам. Причина — в серьезном росте заболеваемости коронавирусом в Тульской области.

Напомним, сегодня Тульская область обновила антирекорд по заболевшим COVID-19: за минувшие сутки в регионе подтвердились 360 случаев коронавируса, 165 человек выздоровели, 10 скончались.