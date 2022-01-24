Фото из архива Myslo.
В правительстве Тульской области на удаленку перевели половину сотрудников
Сейчас удаленно работают 46% работников «белого дома», к концу недели их будет 50%.
Губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании в правительстве региона предложил провести такую работу по всем профильным органам. Причина — в серьезном росте заболеваемости коронавирусом в Тульской области.
Напомним, сегодня Тульская область обновила антирекорд по заболевшим COVID-19: за минувшие сутки в регионе подтвердились 360 случаев коронавируса, 165 человек выздоровели, 10 скончались.
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