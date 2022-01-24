Новый антирекорд по ковиду в Тульской области: 360 заражений за сутки
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 360 случаев коронавируса, 165 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 80 657 жителей региона, 70 721 вылечился, 4524 умерли.
По состоянию на 24 января 2022 года в России за сутки:
- количество госпитализаций составило 5970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января;
- выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек, на 5,8% меньше по сравнению с 23 января;
- выявлено 65 109 новых случаев COVID-19;
- подтверждено 655 летальных исходов.
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