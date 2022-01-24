Новый антирекорд по ковиду в Тульской области: 360 заражений за сутки

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 360 случаев коронавируса, 165 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 80 657 жителей региона, 70 721 вылечился, 4524 умерли.

По состоянию на 24 января 2022 года в России за сутки: