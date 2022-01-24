новости
новости
Регистрация
Новый антирекорд по ковиду в Тульской области: 360 заражений за сутки

Новый антирекорд по ковиду в Тульской области: 360 заражений за сутки

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 360 случаев коронавируса, 165 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 80 657 жителей региона, 70 721 вылечился, 4524 умерли.

По состоянию на 24 января 2022 года в России за сутки:

  • количество госпитализаций составило 5970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января;
  • выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек, на 5,8% меньше по сравнению с 23 января;
  • выявлено 65 109 новых случаев COVID-19;
  • подтверждено 655 летальных исходов.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:54 −4
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина
В Туле в жутком ДТП погиб 26-летний мужчина
В Туле и Новомосковске открылись пункты бесплатного тестирования на COVID-19
В Туле и Новомосковске открылись пункты бесплатного тестирования на COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.