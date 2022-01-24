В Первомайском и Лутовиново в снегах застряли две бригады скорой помощи

Тулячка Елена Гусякова сняла на видео, как в посёлке Первомайском, который находится в Зареченском районе Тулы, застряла прибывшая на вызов скорая помощь.

— Я вызвала скорую помощь дочери: ей было очень плохо. У нас в поселке снег чистят только на въезде, поэтому скорая застряла недалеко от нашего дома. Фельдшер даже не могла выйти из автомобиля — такие там сугробы! Вытаскивали скорую «всем миром», слава Богу всё обошлось.

По словам Елены, это уже второй случай:

— Первый раз скорую вызывали мои соседи с ковидом 19 января. И она так же застряла.

23 января в селе Лутовиново (тоже Большая Тула) напротив домов 100 и 101 застряла скорая. «Спасал добрый человек — местный тракторист. Мучался несколько часов. Помощь ни от каких городских служб не поступила. Большое спасибо человеку, пришедшему на помощь!!!» — написал нам в редакцию житель Лутовиново.

Пугающая практика:

В Туле во дворе дома на ул. Октябрьской застряла скорая

Застрявшую в тульском дворе скорую помощь вытащили пожарные