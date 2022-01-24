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Тульские студенты смогут бесплатно посетить Музей оружия
Фото из архива Myslo.

Тульские студенты смогут бесплатно посетить Музей оружия

Акция действует 25 января с 10.00 до 18.00.

25 января, в День российского студенчества, Тульский музей оружия традиционно приглашает студентов очной формы обучения бесплатно посетить постоянную экспозицию «История стрелкового и холодного оружия с XIV в. до современности» и выставки музея.
 
При входе необходимо предъявить студенческий билет, а для посетителей старше 18 лет — еще и QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, а также документ, удостоверяющий личность.
 
Обратите внимание, что акция распространяется только на посещение здания-шлема (ул. Октябрьская, 2).
 
Какие еще музеи студенты смогут посетить бесплатно, читайте по ссылке.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:25 0
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