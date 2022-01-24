Тульские студенты смогут бесплатно посетить Музей оружия

Фото из архива Myslo.

25 января, в День российского студенчества, Тульский музей оружия традиционно приглашает студентов очной формы обучения бесплатно посетить постоянную экспозицию «История стрелкового и холодного оружия с XIV в. до современности» и выставки музея.

При входе необходимо предъявить студенческий билет, а для посетителей старше 18 лет — еще и QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, а также документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание, что акция распространяется только на посещение здания-шлема (ул. Октябрьская, 2).