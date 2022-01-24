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Хоккейный «АКМ» уступил «Челмету»
Фото пресс-службы «АКМ».

Хоккейный «АКМ» уступил «Челмету»

Матч Высшей хоккейной лиги прошел в Ледовом дворце Тулы.

Игрой с челябинцами тульская команда завершила январскую домашнюю серию.
 
По сравнению с матчем против «Южного Урала» в составе «АКМ» произошло шесть изменений. Основным вратарем вышел Дмитрий Мильчаков. Из-за недомогания не попал в состав и капитан команды, защитник Евгений Шакуров. Повязку надел его ассистент, нападающий Егор Яковлев. На лед вернулись нападающие Денис Венгрыжановский, Денис Почивалов и Александр Дельнов. «Челмет» же вышел играть в три пятерки.
 
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
 
Дмитрий Евстигнеев, главный тренер «АКМ»:
 
— Нас подвела реализация. Хорошо сыграл вратарь соперника. Наши ребята нанесли очень много бросков по воротам. Вышли мотивированными, с хорошим настроем. Забили быстрый гол. К сожалению, затем ошиблись наши защитники, не разобрались. Говорил перед матчем, что сначала все возвращаемся в оборону, а затем разъезжаемся по своим местам. Все через пятачок. К сожалению, упустили игрока перед воротами. Соперник сравнял счет. Вторая шайба же случилась после удаления, там был рикошет. После же наших бросков шайба не залетала в ворота. Бросали много, хорошо двигались в чужой зоне, позиционно действовали грамотно. И наложение смен использовали. Ребята старались выполнять установку. Но, увы, сравнять счет не удалось, — цитирует тренера пресс-служба туляков.
 

Статистика матча: броски: 70−50; броски в створ: 40−32; вбрасывания: 32−23; штраф: 6−6.

Авторы заброшенных шайб: 1:0 Лазарев (03:10, Хасанов, Насыбуллин), 1:1 Подкорытов (16:56, Горюнов-Рольгизер, Шабанов), 1:2 Швырев (35:18, Шабанов, Кирпичников, в большинстве).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:35 0
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