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Глава Роспотребнадзора: «Омикрон» уже циркулирует в Тульской области. Ожидаем серьезный рост заболеваемости»
Фото из архива Myslo.

Глава Роспотребнадзора: «Омикрон» уже циркулирует в Тульской области. Ожидаем серьезный рост заболеваемости»

Новый штамм пришел в регион из Москвы.

На заседании регионального оперштаба губернатор Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области отмечается резкий скачок заболеваемости ковидом.

— Мы находимся на пике распространения «омикрона», — заявил глава региона.

Глава Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал об эпидобстановке. По его словам, вторую неделю подряд в регионе значительный рост заболеваемости ОРВИ.

За предыдущую неделю в Тульской области зарегистрировано 9594 случая гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога недели на 68,5% и выше предыдущей недели на 35,5%. Эпидпорог превышен среди взрослых на 133% и детей в возрасте 7−14 лет — на 9%.

По Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 4559 случаев (выше эпидпорога на 93,4% и выше предыдущей недели на 34,7%). Превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 146% и детей 7−14 лет — на 103%.

Выявлено почти 500 случаев заболеваемости пневмониями, что на 35% выше уровня прошлой недели. Зафиксировано 1959 случаев ковида, что на 33% больше отчетного периода. Коэффициент распространения — 1,3.
 
Глава Роспотребнадзора напомнил, что все биопробы отправляются на исследование в научный центр Оболенска. И пока выявляется только штамм «дельта».
 
— Наблюдаемый высокий темп роста заболеваемости, увеличение удельного веса заболевших ковидом среди лиц, связанных с посещением Москвы, либо прибытием москвичей в Тульскую область, позволяет подтверждать, что штамм «омикрон» уже циркулирует на территории Тульской области. Лабораторное подтверждение получим в ближайшее время. Ожидаем на текущей неделе серьезный рост заболеваемости ковидом — двукратный или выше, — заявил Александр Ломовцев.
 
Значительно увеличилось число заносов ковида в образовательные учреждения — в 84 школах. Класс переводят на дистанционное обучение при выявлении хотя бы одного случая коронавируса.
 
С начала года 2450 человек прибыли в Тульскую область из-за границы. За неделю двое привезли ковид — из Германии и Египта.
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