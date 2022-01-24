Глава Роспотребнадзора: «Омикрон» уже циркулирует в Тульской области. Ожидаем серьезный рост заболеваемости»
Новый штамм пришел в регион из Москвы.
На заседании регионального оперштаба губернатор Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области отмечается резкий скачок заболеваемости ковидом.
— Мы находимся на пике распространения «омикрона», — заявил глава региона.
Глава Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал об эпидобстановке. По его словам, вторую неделю подряд в регионе значительный рост заболеваемости ОРВИ.
За предыдущую неделю в Тульской области зарегистрировано 9594 случая гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога недели на 68,5% и выше предыдущей недели на 35,5%. Эпидпорог превышен среди взрослых на 133% и детей в возрасте 7−14 лет — на 9%.
По Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 4559 случаев (выше эпидпорога на 93,4% и выше предыдущей недели на 34,7%). Превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 146% и детей 7−14 лет — на 103%.