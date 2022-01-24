В Тульской области из-за ОРВИ закрыли на карантин одну школу и 32 класса

За предыдущую неделю в Тульской области зарегистрировано 9594 случая гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога недели на 68,5% и выше предыдущей недели на 35,5%. Эпидпорог превышен среди взрослых на 133% и детей в возрасте 7−14 лет — на 9%.

По Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 4559 случаев (выше эпидпорога на 93,4% и выше предыдущей недели на 34,7%). Превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 146% и детей 7−14 лет — на 103%.

Превышение эпидпорога также зарегистрировано в Белевском, Веневском, Заокском, Куркинском, Одоевском, Суворовском, Чернском, Арсеньевском, Дубенском, Киреевском, Щекинском, Ясногорском районах и Донском.

По данным лабораторного мониторинга, на прошедшей неделе от заболевших выделялись только вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, РС-вирус, риновирус, коронавирус).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит мониторинг за закрытием образовательных учреждений в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Так, на прошлой неделе учебный процесс полностью приостанавливался в одной школе, частично в 32 классах 16 школ.