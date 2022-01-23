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В Тульской области обновился антирекорд по коронавирусу: 320 заражений за сутки
188 пациентов успешно выздоровели
По данным федерального оперштаба, по состоянию на 23 января в Тульской области зафиксировано 320 новых заражений COVID-19. 188 пациентов выздоровели, 11 — скончались.
Общая статистика по Тульской области за всё время пандемии выглядит так: 80297 заражений, 4514 смертей, 70556 человек выздоровели. Всего за сутки в России выявлено 63205 новых случаев заражения.
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