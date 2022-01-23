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На Восточном обводе произошло ДТП с участием нескольких машин
Фото очевидца

На Восточном обводе произошло ДТП с участием нескольких машин

По направлению к ул. Металлургов образовалась серьёзная пробка.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, на Восточном обводе, в районе «Глобуса», столкнулись как минимум 3 автомобиля – Chevrolet, Audi и кроссовер иностранного производства.

Все машины получили механические повреждения, по предварительным данным, обошлось без серьёзных травм. Движение в сторону ул. Металлургов затруднено, частично перекрыт выезд с территории супермаркетов «Глобус» и «Леруа Мерлен».

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