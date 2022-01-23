Лоси в центре Тулы: один из сохатых провалился в подвал

Его осторожно достали, обездвижили, отвезли в лес и выпустили.

Сегодня в центральной части Тулы были замечены несколько лосей. Трое самостоятельно ушли из города, а один провалился в подвал дома на ул. Дзержинского.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, городского Центра гражданской защиты и спасательных работ, МЧС, министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Сохатого обездвижили и бережно погрузили в грузовик. Животное было спасено, его отпустили в лес в районе Щегловской Засеки.