Присылайте фото «ничейных дорожек»: где в Туле забывают чистить тротуары?
Некоторые из них превратились в настоящие сугробы.
В редакцию Myslo пожаловались жители Косой Горы. Они рассказали, что уже несколько дней в посёлке не расчищают тротуары от снега – людям приходится либо пробираться к своим домам по сугробам, либо идти по обочине, рискуя попасть под колёса машин.
«Такое впечатление, что эта дорожка ничейная. Проезжую часть худо-бедно расчистили, а о пешеходах никто не думает», – сетуют туляки.
А в вашем районе расчищают тротуары от снега? Если нет – делитесь фотографиями и адресами в комментариях, а мы передадим их в администрацию.
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