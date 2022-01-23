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Квартира по цене «Лады»: какое жильё можно купить в Туле за миллион рублей
Фото: avito.ru

Квартира по цене «Лады»: какое жильё можно купить в Туле за миллион рублей

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В 2021 году было немало вещей, которые нас неприятно удивили. Цены на автомобили и недвижимость – в их числе. Застройщики и автодилеры взвинтили их до невообразимых высот. Например, средняя стоимость скромной «однушки» на вторичном рынке в Тульской области составляет 3,4 млн рублей.

Двухкомнатная квартира обойдётся примерно в 4,3 млн, а средняя цена квадратного метра в январе 2022 года составляет чуть менее 90 тысяч рублей. Такие данные приводит портал RealtyMag.

На рынке автомобилей ситуация не лучше – за самую простую «Ладу Гранту» дилеры просят 600 тысяч рублей, а «Лада XRAY» в приличной комплектации обойдётся уже в миллион рублей. Мы решили выяснить, какую квартиру можно купить в Туле за эти деньги. Таких нашлось всего четыре. Поехали!

С туалетом на улице

Самым просторным вариантом в этой ценовой категории оказалась «однушка» в доме 1938 года постройки на ул. Большой в пос. Горелки. Её площадь – 23,3 кв. м.

Правда, на этом преимущества заканчиваются – в доме нет водоснабжения, воду приходится брать из колонки во дворе, туалет расположен на улице, но зато имеется свет и газ. Стоимость – 1 млн. рублей.

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Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 1
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 2
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 3
Жильё, но не совсем

За ту же сумму можно купить студию площадью 10 кв. м. на первом этаже девятиэтажки на ул. Хворостухина. Правда, зарегистрироваться и жить легально там не получится – по документам помещение числится нежилым.

Зато есть спальное место, холодильник, душевая кабина и даже кухонный гарнитур. Продавец обещает хороший торг.

Галерея
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 1
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 2
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 3
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 4
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 5
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 6
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 7
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«идеальное вложение денег»

За 980 тысяч рублей продается квартира «под сдачу или для инвестиций» в Привокзальном районе площадью 18 кв. м. Продавец, проживающий в Краснодарском крае, уточняет, что расположена она в доме старой постройки, подходит под программу «Переселение из ветхого жилья» и является «идеальным вложением денег».

Рядом остановки общественного транспорта, 20 минут до Московского вокзала. Один собственник, быстрый выход на сделку. Имеется небольшой придомовой участок.

Галерея
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 1
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 2
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 3
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 4
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 5
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барак в деревне

Наконец, самый дешевый вариант в нашем обзоре – всего 350 тысяч рублей. В д. Демидовка (Пролетарский округ) продаётся однокомнатная квартира в доме барачного типа на трёх хозяев.

Туалет на улице, колодец в 50 метрах от дома, отопление печное, газ привозят в баллонах. Продавец пишет, что жильё подходит под маткапитал.

Галерея
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 1
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 2
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 3
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 4
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 5
Квартиры за миллион рублей в Туле, Фото: 6
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Как вам эти варианты, друзья? Стоит ли покупать что-то подобное? Делитесь мнениями в комментариях!

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