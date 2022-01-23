«Блошиный» рынок, обязательная ревакцинация и крещенские купания: самые популярные новости на Myslo за неделю

Представляем самые читаемые и обсуждаемые новости Тульской области с 17 по 23 января. Если вдруг что-то прошло мимо вас – самое время это исправить!

новые коронавирусные ограничения

В понедельник, 17 января, губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании в правительстве сообщил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе будут введены новые антиковидные меры — запрет банкетов и корпоративов, введение термометрии в общественных местах и перевод части сотрудников на удалёнку.

С 19 января эти правила вступили в силу. В кафе, рестораны, торговые центры и прочие развлекательные учреждения теперь не пускают посетителей с температурой тела выше 37,1°C. Правда, эти меры пока носят рекомендательный характер.

Обе новости стали самыми просматриваемыми на нашем портале за неделю. Суммарно они набрали свыше 63 тысяч просмотров. А вот комментариев под этими публикациями набралось сравнительно немного — чуть меньше 200.

обязательная ревакцинация

Руководитель тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев подписал постановление «О повторной вакцинации отдельных групп граждан». Руководителям предприятий рекомендовано обеспечить ревакцинацию сотрудников, которые переболели коронавирусом или привились от него полгода назад и раньше.

Утверждён перечень сфер деятельности, для работников которых ревакцинация обязательна, а также установлены её сроки. Подробности можно найти тут.

крещенские купания

В Туле прошли традиционные крещенские купания. Самая большая прорубь была, по традиции, организована в ЦПКиО им. Белоусова. Наш большой фоторепортаж уже посмотрели более 24 тысяч человек.

Кстати, по официальным данным, праздничные мероприятия посетили около 6500 человек, из которых более 4600 приняли непосредственное участие в крещенских обрядах.

Трагедии в Ясногорске и Куркино

К сожалению, криминальные сводки на этой неделе тоже побили рекорды по просмотрам. В Ясногорске в собственном автомобиле насмерть отравился угарным газом 32-летний мировой судья из Ефремовского района Павел Николаев.

Кроме того, стало известно, что 12 января в Куркинском районе покончила с собой 40-летняя сотрудница отделения по вопросам миграции местного ОМВД. Причиной трагедии стали проблемы в личной жизни. У женщины остался несовершеннолетний ребёнок.

Тульская блоха

У туляков появится свой «блошиный рынок». Постановление об организации специализированной ярмарки товаров, бывших в употреблении, подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

«Блоха» расположится на пересечении улиц М. Смирнова и Колетвинова и будет работать по выходным, с марта по ноябрь.

задержание декана

20 января стало известно о задержании декана юрфака Всероссийского государственного университета юстиции (Российская правовая академия Минюста России) Игоря Скрябина.

Мужчину подозревают в получении взятки. Игорь Скрябин является сыном бывшего ректора этого вуза Валерия Скрябина.