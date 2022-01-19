В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: репортаж Myslo

А вот желающих сделать это накануне Крещения в Центральном парке оказалось не так уж много. В прошлые годы было больше. Хотя погода благоволила: легкий мороз, без снега… Возможно, повлияли пандемия и рекомендации врачей, которые не советовали окунаться в прорубь людям, недавно перенесшим коронавирус.

Зато большая часть из тех, кто пришел, оказались новичками — окунались в первый или второй раз в жизни.

Татьяна с дочерью Дариной давно мечтали искупаться в Крещение. Дарина после проруби хотя и улыбается, но говорит, что ей холодно.

— Мы много лет мечтали об этом и все никак не решались. А в этом году наконец-то собрались. Это очень интересные эмоции, которые мы еще, наверное, не осознали. Но здорово, что сделали это! — говорит Татьяна.

Юный Савелий тоже пришел с папой в первый раз. Папа в прошлом году открыл для себя купания в крещенской проруби.

— Пытаемся закалять молодежь, — добавил отец мальчика.

Парень сильно волновался перед таким ответственным шагом, на некоторое время даже возникла мысль оказаться, но потом все же собрался с духом, поборол страх и окунулся.

Поделиться эмоциями Савелий не успел — бегом одеваться. Но цель достигнута, а это самое главное!

Для Виктора купание в Крещенскую ночь — залог здоровья.

— Искупаться в проруби — это мощный заряд бодрости и здоровья на весь год. Я не «морж», купаюсь только раз в год на Крещение уже много лет. В этот раз пришел один: супруга осталась с маленьким ребенком. А так в прошлые годы со мной «группа поддержки» приходила всегда.

Виктория пришла купаться с папой. Отец уже порядка 10 лет ежегодно приходит к иордани. Девушка же решилась в этом году впервые.

— Папа купается в холодной воде регулярно. Может до пяти минут просидеть в проруби, и хоть бы что! Я пришла ради папы сегодня, ну, наверное, и ради себя, чтобы доказать себе, что тоже могу. И доказала, — рассказала Виктория.

Всего для проведения Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на территории Тульской области было оборудовано и комиссионно принято 38 мест омовений, из которых 26 — купелей и 12 — прорубей.

На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, подразделений региональной пожарной охраны, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД. Для обеспечения безопасности населения в праздничную ночь было задействовано более 500 человек и 177 единиц техники, из которых от МЧС России — около 90 человек личного состава и 28 единиц техники.

Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС России были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания.

В регионе праздничные мероприятия посетили около 6500 человек, из которых более 4600 приняли непосредственное участие в крещенских обрядах.