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В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: репортаж Myslo

В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: репортаж Myslo

Традиция, закаливание, очищение души, проверка силы воли или желание экстремальных ощущений – причин окунуться в прорубь у туляков множество.

А вот желающих сделать это накануне Крещения в Центральном парке оказалось не так уж много. В прошлые годы было больше. Хотя погода благоволила: легкий мороз, без снега… Возможно, повлияли пандемия и рекомендации врачей, которые не советовали окунаться в прорубь людям, недавно перенесшим коронавирус.

Зато большая часть из тех, кто пришел, оказались новичками — окунались в первый или второй раз в жизни.

Татьяна с дочерью Дариной давно мечтали искупаться в Крещение. Дарина после проруби хотя и улыбается, но говорит, что ей холодно.

— Мы много лет мечтали об этом и все никак не решались. А в этом году наконец-то собрались. Это очень интересные эмоции, которые мы еще, наверное, не осознали. Но здорово, что сделали это! — говорит Татьяна.

Юный Савелий тоже пришел с папой в первый раз. Папа в прошлом году открыл для себя купания в крещенской проруби.

— Пытаемся закалять молодежь, — добавил отец мальчика.

Парень сильно волновался перед таким ответственным шагом, на некоторое время даже возникла мысль оказаться, но потом все же собрался с духом, поборол страх и окунулся.

Поделиться эмоциями Савелий не успел — бегом одеваться. Но цель достигнута, а это самое главное!

Для Виктора купание в Крещенскую ночь — залог здоровья.

 

— Искупаться в проруби — это мощный заряд бодрости и здоровья на весь год. Я не «морж», купаюсь только раз в год на Крещение уже много лет. В этот раз пришел один: супруга осталась с маленьким ребенком. А так в прошлые годы со мной «группа поддержки» приходила всегда.

Виктория пришла купаться с папой. Отец уже порядка 10 лет ежегодно приходит к иордани. Девушка же решилась в этом году впервые.

— Папа купается в холодной воде регулярно. Может до пяти минут просидеть в проруби, и хоть бы что! Я пришла ради папы сегодня, ну, наверное, и ради себя, чтобы доказать себе, что тоже могу. И доказала, — рассказала Виктория.

Всего для проведения Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на территории Тульской области было оборудовано и комиссионно принято 38 мест омовений, из которых 26 — купелей и 12 — прорубей.

На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, подразделений региональной пожарной охраны, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД. Для обеспечения безопасности населения в праздничную ночь было задействовано более 500 человек и 177 единиц техники, из которых от МЧС России — около 90 человек личного состава и 28 единиц техники.

Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС России были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания.

В регионе праздничные мероприятия посетили около 6500 человек, из которых более 4600 приняли непосредственное участие в крещенских обрядах.

Галерея
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 1
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 2
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 3
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 4
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 5
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 6
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 7
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 8
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 9
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 10
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 11
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 12
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 13
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 14
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 15
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 16
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 17
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 18
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 19
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 20
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 21
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 22
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 23
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 24
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 25
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 26
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 27
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 28
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 29
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 30
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 31
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 32
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 33
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 34
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 35
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 36
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 37
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 38
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 39
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 40
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 41
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 42
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 43
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 44
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 45
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 46
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 47
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 48
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 49
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 50
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 51
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 52
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 53
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 54
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 55
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 56
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 57
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 58
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 59
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 60
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 61
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 62
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 63
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 64
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 65
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 66
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 67
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 68
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 69
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 70
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 71
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 72
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 73
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 74
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 75
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 76
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 77
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 78
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 79
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 80
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 81
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 82
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 83
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 84
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 85
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 86
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 87
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 88
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 89
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 90
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 91
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 92
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 93
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 94
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 95
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 96
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 97
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 98
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 99
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 100
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 101
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 102
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 103
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 104
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 105
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 106
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 107
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 108
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 109
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 110
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 111
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 112
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 113
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 114
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 115
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 116
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 117
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 118
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 119
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 120
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 121
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 122
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 123
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 124
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 125
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 126
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 127
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 128
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 129
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 130
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 131
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 132
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 133
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 134
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 135
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 136
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 137
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 138
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 139
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 140
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 141
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 142
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 143
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 144
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 145
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 146
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 147
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 148
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 149
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 150
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 151
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 152
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 153
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 154
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 155
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 156
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 157
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 158
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 159
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 160
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 161
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 162
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 163
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 164
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 165
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 166
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 167
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 168
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 169
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания, Фото: 170
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:25 +1
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