В Туле появится официальный блошиный рынок

Он будет работать по выходным с марта по ноябрь.

Постановление об организации специализированной ярмарки товаров, бывших в употреблении, подписал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Местом размещения ярмарки станет земельный участок, прилегающий к пересечению улиц М. Смирнова и Колетвинова, площадью 450 кв. м. Работать ярмарка будет по выходным дням с марта по ноябрь:

График работы в 2022 году:

Март — 5 — 6, 12 — 13, 19 — 20, 26 — 27.

Апрель — 2 — 3, 9 — 10, 16 — 17, 23 — 24, 30.

Май — 1, 7 — 8, 14 — 15, 21 — 22, 28 — 29.

Июнь — 4 — 5, 11 — 12, 18 — 19, 25 — 26.

Июль — 2 — 3, 9 — 10, 16 — 17, 23 — 24, 30 — 31.

Август — 6 — 7, 13 — 14, 20 — 21, 27 — 28.

Сентябрь — 3 — 4, 10 — 11, 17 — 18, 24 — 25.

Октябрь — 1 — 2, 8 — 9, 15 — 16, 22 — 23, 29 — 30.

Ноябрь — 5 — 6, 12 — 13, 19 — 20, 26 — 27.

Организатор ярмарки на данный момент не определен. Он станет известен по итогам проведения открытого аукциона на право заключения договора. Организовать торги должно Управление экономического развития администрации Тулы.

Отмечается, что в договоре на право организации ярмарки должна быть предусмотрена обязанность организатора обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, ее своевременная уборка и вывоз мусора.

Напомним, еще летом 2017 года в теруправление по Центральному округу обращались продавцы с просьбой организовать для них торговые места по продаже вещей, бывших в употреблении, по ул. Пирогова от Хлебной площади до ул. Каминского. Тогда в пресс-службе администрации Тулы сообщили, что рассматривалось несколько вариантов размещения блошиного рынка: на территории Центрального рынка, а также на земельном участке по ул. Демидовской. Но ни один вариант не оказался востребованным. Тогда с Инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия было согласовано использование земельного участка торговой площадью 800 кв. м, расположенного на перекрестке улиц М. Смирнова и Колетвинова, для проведения временных ярмарок в 2017—2018 годах. После этого началась подготовка к организации ярмарки. Но, видимо, так ничего и не вышло.