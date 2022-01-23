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В Тульской области 10 дней ищут пропавшего мужчину

В Тульской области 10 дней ищут пропавшего мужчину

32-летний житель Воловского района Владимир Повернов пропал 13 января.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 32-летнего Владимира Повернова, который 13 января ушел из дома в пос. Волово и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, глаза зелёные. Особые приметы: приволакивает правую ногу.

Если вы видел пропавшего, звоните по телефонам: 8(905)628-06-88, 8(800)700-54-52 или 112.

 

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