В Тульской области 10 дней ищут пропавшего мужчину

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 32-летнего Владимира Повернова, который 13 января ушел из дома в пос. Волово и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, глаза зелёные. Особые приметы: приволакивает правую ногу.