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Мировой судья задохнулся в автомобиле: подробности трагедии в Тульской области

Мировой судья задохнулся в автомобиле: подробности трагедии в Тульской области

Тело 32-летнего мирового судьи было обнаружено 15 января в Ясногорске.

Накануне стало известно о гибели 32-летнего мирового судьи судебного участка № 18 Ефремовского судебного района Павла Николаева. Трагедия произошла 15 января в Ясногорске. В пресс-службе Управления Судебного департамента по Тульской области сообщили, что судья погиб в результате несчастного случая.

Изначально некоторые СМИ озвучили версию, что мужчина отравился угарным газом из-за неисправной водонагревательной колонки, однако, по информации Myslo, Павел Николаев скончался в гараже, принадлежавшем его родственнику.

Вечером в пятницу 32-летний судья приехал в Ясногорск — в этом городе он родился и вырос, в местной прокуратуре начинал правоохранительную карьеру, здесь живут его родители. Вечером Павел, предположительно, принял спиртное во время семейного застолья.

А затем он отправился в гараж, где стоял его автомобиль. Видимо, мужчина завёл двигатель, чтобы согреться или прогреть автомобиль. Судью убил скопившийся в закрытом помещении угарный газ. Рядом с телом нашли полупустую бутылку коньяка.

Каких-либо признаков насилия на теле обнаружено не было. Нет и данных, указывающих на возможный суицид. Двери гаража были закрыты, ключи от автомобиля находились в замке зажигания.

Myslo приносит соболезнования семье и коллегам погибшего.

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несчастный случайотравлениесмерть судьи
Место
Тульская областьЯсногорск

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