Постановление об обязательной ревакцинации в Тульской области: какие предприятия должны привить работников?

В документе отмечается, что в Тульской области сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышает 1. На высоком уровне остается заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ.

— Осложнение эпидемиологической ситуации в столичной агломерации, связанной с циркуляцией вируса «омикрон», может привести к осложнению ситуации в Тульской области, — написано в постановлении.

В связи с этим главный санитарный врач региона постановил рекомендовать руководителям предприятий обеспечить проведение ревакцинации против коронавируса через полгода после предыдущей вакцинации сотрудника или через полгода после перенесенного заболевания следующим категориям граждан:

1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

торговли;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

транспорта общего пользования, такси;

социального обслуживания, социальной защиты, занятости, а также в иных учреждениях, полномочия учредителя которых возложены на министерство труда и социальной защиты Тульской области;

культуры, осуществляющих деятельность на территории Тульской области;

предоставления мест для временного проживания;

предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области (перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению);

образования;

здравоохранения;

строительства;

сельского хозяйства.

2. Государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти Тульской области и подведомственных им организаций.

Также руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям надлежит:

в срок до 1 февраля 2022 г. организовать ревакцинацию работников, которые до 1 июля 2021 г. были привиты против коронавируса или выздоровели после заболевания;

организовать ревакцинацию работников, которые до 1 июля 2021 г. были привиты против коронавируса или выздоровели после заболевания; до 15 марта — сотрудников, которые были привиты до 15 августа 2021 года или выздоровели после заболевания.

В приложении к постановлению — перечень предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области: