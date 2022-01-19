Постановление об обязательной ревакцинации в Тульской области: какие предприятия должны привить работников?
Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев 18 января подписал постановление «О повторной вакцинации отдельных групп граждан».
В документе отмечается, что в Тульской области сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышает 1. На высоком уровне остается заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ.
— Осложнение эпидемиологической ситуации в столичной агломерации, связанной с циркуляцией вируса «омикрон», может привести к осложнению ситуации в Тульской области, — написано в постановлении.
В связи с этим главный санитарный врач региона постановил рекомендовать руководителям предприятий обеспечить проведение ревакцинации против коронавируса через полгода после предыдущей вакцинации сотрудника или через полгода после перенесенного заболевания следующим категориям граждан:
1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- социального обслуживания, социальной защиты, занятости, а также в иных учреждениях, полномочия учредителя которых возложены на министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- культуры, осуществляющих деятельность на территории Тульской области;
- предоставления мест для временного проживания;
- предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области (перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению);
- образования;
- здравоохранения;
- строительства;
- сельского хозяйства.
- в срок до 1 февраля 2022 г. организовать ревакцинацию работников, которые до 1 июля 2021 г. были привиты против коронавируса или выздоровели после заболевания;
- до 15 марта — сотрудников, которые были привиты до 15 августа 2021 года или выздоровели после заболевания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.