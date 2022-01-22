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За порядком в Туле проследит дежурный

За порядком в Туле проследит дежурный

На выходных организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

В субботу, 22 января, дежурный – заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Шаманаев Александр Владимирович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

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