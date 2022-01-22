Матч «Академия Михайлова» − «Динамо СПб», запланированный на 22 января, не состоится

Фото из архива Myslo.

По состоянию на 21 января у 31 представителя команды «Академия Михайлова», в том числе 25 хоккеистов, ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.



Ранее также отменился матч между этими командами, запланированный на 21 января.



Обратите внимание, что матчи Высшей хоккейной лиги в Туле проходят без изменений! Ближайшую встречу АКМ проведет 23 января в 17.00 против «Челмета».