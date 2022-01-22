новости
новости
Регистрация
Матч «Академия Михайлова» − «Динамо СПб», запланированный на 22 января, не состоится
Фото из архива Myslo.

Матч «Академия Михайлова» − «Динамо СПб», запланированный на 22 января, не состоится

Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

По состоянию на 21 января у 31 представителя команды «Академия Михайлова», в том числе 25 хоккеистов, ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Ранее также отменился матч между этими командами, запланированный на 21 января.

Обратите внимание, что матчи Высшей хоккейной лиги в Туле проходят без изменений! Ближайшую встречу АКМ проведет 23 января в 17.00 против «Челмета».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 09:47 0
Другие статьи по темам
Событие
матчотменакоронавирусАкадемия Михайлова
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За порядком в Туле проследит дежурный
За порядком в Туле проследит дежурный
Погода в Туле 22 января: снежно, легкий ветер и морозец
Погода в Туле 22 января: снежно, легкий ветер и морозец
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.