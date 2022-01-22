Алексей Дюмин вручил тулякам государственные и региональные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Спасибо за самоотдачу, за профессиональное отношение к своему делу», - сказал губернатор. Церемония прошла в Колонном зале Дома Дворянского собрания.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что сегодня здесь собрались представители самых разных отраслей - люди, которые реальными делами укрепляют потенциал региона.

- Вы служите примером трудолюбия, ответственности, неравнодушия и любви к своей малой родине и всей России. Спасибо вам за самоотдачу, за профессиональное отношение к своему делу, - подчеркнул глава региона.

Орденом Александра Невского награждён исполнительный директор производственного объединения «Туламашзавод» Владимир Самочкин. Владимир Николаевич работает на предприятии более 45 лет. Под его руководством освоен выпуск высокоточных деталей для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Орденом Александра Невского награждён двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Вячеслав Петрович Веденин. Он навсегда вписал своё имя в историю мирового лыжного спорта. Вячеслав Петрович оставил огромное наследие, воспитав несколько поколений знаменитых спортсменов-лыжников. Награду получила супруга Лариса Петровна Веденина.



Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено режиссеру массовых представлений Объединения центров развития культуры Александру Игнатченко. Александр Дмитриевич – главный режиссёр многих значимых культурно-массовых мероприятий региона.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён слесарь-электрик Новомосковской акционерной компании «Азот» Андрей Кореньков. Андрей Владимирович – профессионал своего дела. Активно участвует во внедрении современных технологий на предприятии.

Серебряная медаль «За особый вклад в развитие Тульской области» вручена генеральному директору строительной компании «Внешстрой» Николаю Афанасьеву. Николай Петрович вносит значительный вклад в реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. «Внешстрой» участвует во всех этапах программы, благодаря которой в регионе тысячи семей переехали в комфортное жилье.



Серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» награждён учредитель строительной компании «СтройЭталонФинанс» Грачя Багдасарян. За последние годы под его руководством в регионе построен ряд социально значимых объектов. Созданы знаковые общественные пространства в Узловой и Новомосковске. Строительная компания всегда обеспечивает высокое качество работ в короткие сроки.



Серебряную медаль «За особый вклад в развитие Тульской области» получил генеральный директор компании «Кубаньмасло» Эдуард Коченов. Без малого 20 лет он руководит предприятием, качественная продукция которого востребована не только в России, но и за рубежом. Компания активно участвует в социальной жизни региона.



Также Серебряной медали «За особый вклад в развитие Тульской области» удостоен директор по развитию производств компании «Строительный комбинат» Сергей Захарченко. Компания, которую он возглавляет, качественно и в срок построила современный многофункциональный спортивный комплекс «Тула-Арена», ставший знаковым объектом для региона. Также «Строительный комбинат» принимает участие в реставрации объектов культурного наследия.



Почётной грамотой Губернатора Тульской области награждён генеральный директор компании «СПАССКОЕ» Василий Стародубцев. Из года в год предприятие под его руководством демонстрирует рост производства, активно внедряя современные технологии.

- Ваш вклад в развитие региона заслуживает самого высокого признания, - подчеркнул Алексей Дюмин, обращаясь к награждённым.