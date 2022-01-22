Тульские лыжники стали победителями Чемпионате мира Международного Паралимпийского комитета

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

22 января на Чемпионате мира Международного паралимпийского комитета (IPC) по зимним видам спорта в Лиллехаммере (Норвегия) тульские лыжники из Центра адаптивного спорта заняли призовые места. В спринте на 1,2 км классическим стилем Анна Панферова и Андрей Жуков пришли к финишу первыми – для них это уже четвертая медаль Чемпионата.

Владимир Удальцов в тандеме с Русланом Богачевым показали третий результат. Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульских спортсменов с победой.

– Тульские спортсмены проявили силу воли и победный настрой, завоевали сразу два комплекта медалей в спринте, включая золото соревнований. Уверен, что впереди вас ждут новые спортивные вершины. Желаю вам веры в себя и успехов! – сказал глава региона.

Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета (IPC) по зимним видам спорта проходит впервые. С 12 по 23 января спортсмены борются за призовые места в горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.