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Викторина для вакцинированных туляков: какие призы можно выиграть сегодня?

Викторина для вакцинированных туляков: какие призы можно выиграть сегодня?

Публикуем список.

Сегодня, 21 января, в 18.30, в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится заключительный розыгрыш призов викторины «Иммунитет+».

Призами за участие в викторине станут:

  • три кофе-машины,
  • двое смарт-часов,
  • два робота-пылесоса,
  • мультиварка.

Главный приз — квартира.

Среди участников викторины при помощи генератора случайных чисел будут определены 9 победителей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:04 −2
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