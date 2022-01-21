Викторина для вакцинированных туляков: какие призы можно выиграть сегодня?
Публикуем список.
Сегодня, 21 января, в 18.30, в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится заключительный розыгрыш призов викторины «Иммунитет+».
Призами за участие в викторине станут:
- три кофе-машины,
- двое смарт-часов,
- два робота-пылесоса,
- мультиварка.
Главный приз — квартира.
Среди участников викторины при помощи генератора случайных чисел будут определены 9 победителей.
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