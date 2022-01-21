Викторина для вакцинированных туляков: какие призы можно выиграть сегодня?

Сегодня, 21 января, в 18.30, в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится заключительный розыгрыш призов викторины «Иммунитет+».

Призами за участие в викторине станут:

три кофе-машины,

двое смарт-часов,

два робота-пылесоса,

мультиварка.

Главный приз — квартира.

Среди участников викторины при помощи генератора случайных чисел будут определены 9 победителей.