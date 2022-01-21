Туляков приглашают поучаствовать в «Лыжне России»

Фото из архива Myslo.

12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Мандатная комиссия по допуску к участию в соревнованиях будет работать 10−11 февраля 2022 года в здании ЦСП на Тульском велотреке с 10.00 до 17.00 (западная трибуна, конференц-зал, 2 этаж).

Зарегистрироваться на участие можно будет 12 февраля с 9.00 до 11.30 на месте проведения соревнования.

Каждый участник при регистрации должен предоставить в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача; от организаций предоставляется общая заявка с визой врача. Рекомендуется наличие полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Все участники лыжной гонки получат стартовый номер и шапочку «Лыжня России».

Проезд к месту проведения соревнований на личном транспорте будет ограничен.

Для участников лыжной гонки организуют две парковки:

в районе супермаркета «АТАК» (напротив ПАО «Косогорский металлургический завод»);

напротив МАУ «КДС» ОП Дом культуры «Косогорец».

От парковок до места будет курсировать трансфер каждые 15 минут.